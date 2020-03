Coronavirus, Rai1 cambia: i programmi sospesi e quelli che si allungano

Con il Coronavirus cambia lo stile di vita degli italiani e cambiano anche i palinsesti. La televisione è stata la prima ad adeguarsi alle norme del decreto governativo, prima senza più il pubblico in studio, rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro all'interno degli studi, poi arrivando anche a sospendere alcuni programmi, come ha fatto Mediaset con 'Verissimo' e 'Domenica Live', che a partire da questo fine settimana non andranno in onda.

La Rai non si era ancora mossa, a parte aver adattato il palinsesto dei suoi canali teen ai bambini e ragazzi che in questi giorni sono a casa anche la mattina a causa della chiusura delle scuole. La decisione presa adesso, invece, riguarda la rete ammiraglia: una nuova programmazione che entrerà in vigore da venerdì 13 marzo.

Continua ad andare in onda 'Unomattina', con la conduzione di Roberto Poletti (da Milano) e Valentina Bisti (da Roma), poi è il momento di 'Storie Italiane', programma condotto da Eleonora Daniele, che passerà la linea direttamente al Tg1 alle 13:30. Salta, dunque, 'La prova del cuoco', e subito dopo il telegiornale il testimone passa a 'La vita in diretta', con Alberto Matano e Lorella Cuccarini, al posto di 'Vieni da me'. Anche il programma di Caterina Balivo è momentaneamente sospeso, si allunga invece 'La vita in diretta': dalle 14 circa fino alle 15:40, per poi tornare alle 16:50 dopo 'Il Padariso delle signore' - che quindi continua ad andare in onda - fino alle 18:45.

'L'Eredità' resta, ma le puntate inedite arrivano fino al 22 marzo, poi verranno mandate in onda le repliche. Stesso discorso per 'I solito ignoti' di Amadeus, qui però le puntate inedite si fermano al 14 marzo. Sospese anche le registrazioni di 'S'è fatta notte' e 'Sottovoce, di Gigi Marzullo, e 'Buongiorno benessere'.