iorestoacasa, 10 serie tv da recuperare durante i giorni di isolamento

La necessità di restare a casa per evitare ogni rischio di contagio di Coronavirus nei giorni di assoluta emergenza sanitaria porta all’inevitabile riscoperta dei propri spazi domestici e a rimodulare le lunghe ore della giornata scandita da una nuova quotidianità. Mai come in questo periodo la tv giunge in soccorso come antidoto alla noia e, dopo aver riscoperto un hobby casalingo e magari aver provveduto a dare un nuovo assetto alla propria abitazione, puntare su una serie tv da vedere tutta d’un fiato è tra i tanti diversivi utili per trascorrere piacevolmente il proprio tempo.

Sky, Netflix, Prime Video: diverse le piattaforme che forniscono un’ampia lista di serie tv, da guardare da soli o in compagnia a seconda dei gusti della famiglia. Alcune divenute ormai cult, altre più di nicchia ma comunque avvincenti, di seguito una rassegna di quelle da recuperare assolutamente.

1 – Breaking Bad

Un professore di chimica, Walter White, scopre di avere un cancro ai polmoni giudicato incurabile e decide di diventare socio di uno spacciatore di droga, Jesse, suo ex studente, nella produzione di anfetamine, così da garantire benessere alla famiglia una volta morto. Il futuro però si rivela tutt’altro che scontato. Sono 5 stagioni disponibili su Netflix.

2 – Mad Man

Nella New York degli anni Sessanta Don Draper lavora come direttore creativo di una delle più prestigiose agenzie pubblicitarie. La sua vita personale e quella dei colleghi interferisce con la carriera nel corso di un’epoca dettata da cambiamenti sociali importanti. Sette stagioni, disponibile su Netflix.

3 – Il trono di spade (Game of thrones)

E’ un gioco di potere tra potenti e nobili famiglie per conquistare il Trono di Spade dei Sette Regni in un mondo medievale diviso in Occidente (Westeros) ed Oriente (Essos). L’arrivo dell’inverno risveglia creature leggendarie dimenticate e forze oscure. Basata su un romanzo fantasy del 1996 dello scrittore statunitense George R. R. Martin, la trama straordinaria e i numerosi personaggi complessi rendono questa serie tv ormai un vero cult. Sono 8 stagioni, disponibili Sky.

4 – Vis a vis, il prezzo del riscatto

Macarena Ferreiro è una giovane donna che, per amore del proprio capo, commette dei reati fiscali e viene condannata al carcere. Lì sarà costretta a fare i conti con una durissima realtà e con una nuova se stessa che farà di tutto per sopravvivere. 4 stagioni, disponibile su Netflix.

5 – Stranger Things

Intrecciando fantascienza e soprannaturale (la protagonista, Millie Bobby Brown, è fuggita da un laboratorio e ha poteri psicocinetici), la serie affronta anche temi come l’amicizia, l’amore, la realtà di una piccola provincia. Sono 3 stagioni disponibili su Netflix.

6 – Elite

Ambientata nella scuola più privilegiata della Spagna dove studiano esclusivamente i figli delle famiglie più agiate, la serie tratta temi di disuguaglianza economica, criminalità, razzismo e sessualità. L’equilibrio elitario dell’istituto crolla quando arrivano tre ragazzi della classe operaia che alimenta liti, scontri che si accentuano con un omicidio. 3 stagioni disponibili su Netflix.

7 – You

È la storia di Joe, libraio di New York con tendenze ossessive, che si innamora di una giovane donna, Guinevere Beck, una sua cliente, e inizia a sviluppare per lei una vera e propria mania arrivando anche ad uccidere. Sono 2 stagioni entrambe disponibili su Netflix.

8 – La casa di carta

Dalla sua ideazione alla sua esecuzione, la serie inizia con un incredibile piano criminale ideato dal ‘Professore’ Sergio Marquina per rapinare la Zecca di Madrid e attuato con un gruppo di otto astuti criminali che si barricano nella struttura Zecca è lì stampano un'enorme quantità di denaro non tracciabili: 2,4 miliardi di euro. Ed è solo l’inizio… Sono 3 stagioni disponibili su Netflix.

9 – Narcos

E’ la storia vera dell'evoluzione e della diffusione in tutto il mondo dei cartelli della droga e della lotta attuata dalle forze dell'ordine per contrastarli. L'agente della DEA Steve Murphy, in missione in Colombia per conto degli Stati Uniti, collabora con il locale agente dell'antidroga Javier Peña alla persecuzione e, in definitiva, uccisione di Pablo Escobar, il boss della cocaina più noto e pericoloso del Paese, a capo del Cartello di Medellín. 3 stagioni disponibili su Netflix.

10 – Downton Abbey

Ambientata nella fittizia Downton Abbey, tenuta di campagna nello Yorkshire del Conte e della Contessa di Grantham, la serie segue le vite dell'aristocratica famiglia Crawley e dei loro servitori a partire dal 15 aprile 1912, data di affondamento del RMS Titanic. Sono 6 stagioni disponibili su Amazon Prime. Nel 2019 nelle sale è uscito il film diretto da diretto da Michael Engler.