Social Talk, l'amore (e il sesso) ai tempi del coronavirus: i consigli della sessuologa nel nostro format live

Un aperitivo con Edoardo Stoppa, Juliana Moreira e tanti amici, ognuno rigorosamente a casa sua ma insieme per divertirci e scambiarci anche qualche utile consiglio su come trascorrere la quarantena. Appuntamento mercoledì 29 aprile, alle 18.30 sulla pagina Facebook di Today, per il nostro social talk, che questa settimana sarà davvero bollente.

Coppie e single in quarantena si confrontano sull'amore ai tempi del coronavirus, tra convivenze prolungate e separazioni forzate, sesso e astinenza. Con noi anche il simpaticissimo Leonardo Bocci e la sessuologa Chiara De Bella, pronta a rispondere a tutte le domande. Seguiteci... E prendete carta e penna.