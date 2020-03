Coronavirus, sospesa anche 'Domenica In'

Il Coronavirus 'colpisce' anche la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1. La 27esima puntata di 'Domenica In', prevista per il 15 marzo, non andrà in onda e sarà sostituita da un 'meglio di', contenente un rimontaggio di alcune interviste ed esibizioni di questa edizione.

Il messaggio di Mara Venier

Una decisione presa 'per tutelare la salute dei lavoratori e di tutti coloro che era previsto si recassero presso gli studi Frizzi di Roma', ma che ha creato un po' di dispiacere nella conduttrice Mara Venier. Dopo la comunicazione da Viale Mazzini la Venier ha scritto un messaggio su Instagram rivolto ai suoi tanti telespettatori. "Domani Domenica In non andrà in onda... avrei voluto essere con voi per regalarvi un sorriso, ma non è possibile in questo momento di emergenza.... vi abbraccio tutti forte forte !!!"

L'appello ai giovani

Nei giorni scorsi la zia d'Italia aveva fatto appello ai giovani invitandoli a rispettare le misure restrittive del Governo per arginare la diffusione del Coronavirus. "Certo, perché i giovani zia Mara l’ascoltano, sanno che non dico mai cavolate. Di me si fidano" aveva detto in un video promettendo: "Quando tutto questo sarà passato faremo un grande abbraccio collettivo, una cena infinita tutti insieme. Ah, io m’embriaco!"