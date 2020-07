Costantino della Gherardesca, problemi permanenti alla gamba destra: "In tv cerco di nascondere"

Per Costantino della Gherardesca 'Ballando con le stelle' non sarà solo una nuova avventura televisiva, ma una sfida con se stesso. Il conduttore, nel cast della prossima stagione del programma di Milly Carlucci, ha un problema fisico che rende questa esperienza più difficile, ma non si scoraggia.

Ne ha parlato per la prima volta a DiPiù Tv, commentando la sua partecipazione al talent: "In passato ho avuto due incidenti piuttosto gravi, uno in montagna e uno in piscina. Mi hanno causato problemi permanenti alla gamba destra. In pratica zoppico un po'".

Difficile averci fatto caso, come ha spiegato: "In tv cerco sempre di nascondere questo mio difetto perché me ne vergogno". Costantino della Gherardesca, però, si è già messo al lavoro per prendere di petto questa difficoltà: "Tutto questo renderà il ballo molto più complicato rispetto agli altri concorrenti, infatti sono già seguito da un ortopedico, che mi sta facendo fare una serie di esercizi per prepararmi alla trasmissione".

'Ballando con le stelle', saltato a marzo per l'emergenza coronavirus, partirà su Rai Uno sabato 12 settembre.