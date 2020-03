Costantino della Gherardesca in autoquarantena, l'annuncio: "Farò il ballerino a Ballando con le stelle"

Doppio annuncio di Costantino della Gherardesca su Instagram. A poche ore dalla quarta puntata di 'Pechino Express', martedì sera, il conduttore ha fatto sapere di essere in autoquarantena da sei giorni. Una decisione precauzionale, visto l'atra notizia bomba: sarà nel cast di 'Ballando con le stelle'.

"Ho una sorpresa per voi - ha detto dal divano di casa sua - Per intrattenervi, per farvi sorridere, o volendo anche ridere di me, farò il ballerino a 'Ballando con le stelle'. Organizzerò per voi balletti epocali, dove raggiungeremo nuove frontiere televisive, senza alcuna vergogna".

'Ballando con le stelle' a distanza

Sarà un'edizione molto particolare la prossima di Ballando, che parte il 28 marzo, se non altro per le prime settimane. Il programma, infatti, dovrà adattarsi alle norme di sicurezza per il contenimento del contagio del Coronavirus e i ballerini dovranno mantenersi a distanza. Non potranno toccarsi e al centro dello studio ci sarà un cerchio per delimitare lo spazio da rispettare tra concorrente e maestro. Cambia anche il luogo in cui le coppie trascorrono gran parte della puntata in attesa dell'esibizione, ovvero la 'sala delle stelle', che saranno due e non più una. "Ci sono delle regole molto stringenti e molto serie, che noi rispetteremo rigorosamente - ha scritto Milly Carlucci sul suo profilo Instagram - Il nostro compito sarà quello di portarvi nelle case un momento di buon umore. Tutti insieme ce la faremo".