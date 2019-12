Costanza Caracciolo a Verissimo, la commovente lettera di mamma Stefania

(Nel video sopra il momento in cui Costanza Caracciolo legge la leggera che le ha scritto sua madre Stefania)

Costanza Caracciolo il prossimo marzo sarà madre per la seconda volta, aspetta una bimba dal suo compagno Bobo Vieri. L'annuncio a Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo andata in onda sabato pomeriggio. "Sbaglio o devi dirmi qualcosa? Sei molto luminosa" le ha detto sorridente la Toffanin al suo ingresso e lei: "Sono incinta".

La lettera di mamma Stefania

Madre di Stella che da poco ha compiuto un anno, presto lo sarà di un'altra bimba, ma Costanza è anche figlia di mamma Stefania che le ha scritto una lettera molto emozionante. Silvia Toffanin le fatto una sorpresa consegnandogliela nel suo salotto di Verissimo. Occhi lucidi e voce rotta dall'emozione nel leggere quelle parole così cariche d'amore.

"Cara Costanziuccia, ti chiamerò così anche quando avrai 60 anni. Volevo dirti che sono orgogliosa di te e della bambina che eri e della donna che sei diventata per l'autenticità, il coraggio, l'onestà e la generosità che ti hanno sempre caratterizzato. Nella vita a volta ci sono momenti difficili, ma anche momenti magici, come magica è stata la nascita della nostra adorata nipote Stella e tra un po' lo sarà l'arrivo di questa nuova creatura. Grazie amore mio per l'emozione che ci hai fatto vivere e che continui a regalarci oggi. Oltre ad essere una figlia speciale sei una mamma e moglie fantastica, ma per me rimani sempre la mia piccola Costanza. Un grande cuore amore mio, la tua mamma Stefania".