Maurizio Costanzo contro il Grande Fratello Vip: "Chiudetelo! Pessimo esempio"

Nell'anno del suo ventennale, il Grande Fratello (versione vip) sta registrando gli ascolti più bassi della sua storia. La prima edizione condotta da Alfonso Signorini non brilla per cifre, ma nemmeno per contenuti e le ultime liti in Casa - prima fra tutte quella tra Antonella Elia e Patrick - hanno fatto storcere il naso a uno dei più grandi professionisti della tv italiana, Maurizio Costanzo.

Nella sua rubrica sul settimanale Nuovo, il giornalista non usa mezzi termini: "Chiudiamo il GF Vip! E' un reality che non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. Troppo spesso diventa teatro per comportamenti che rischiano di diventare un pessio esempio per chi guarda".

Un programma dal quale, effettivamente, negli ultimi anni emergono più polemiche che altro. Per Costanzo, dunque, la soluzione sarebbe cancellarlo definitivamente dal palinsesto: "Chiudiamo questo programma così risolviamo il problema una volta per tutte".