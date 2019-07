Alessia Marcuzzi torna all'Isola, ma Costanzo non è d'accordo: il messaggio

“Ogni tanto cambiare è un bene. E probabilmente per smarcare Alessia Marcuzzi da certe polemiche sarebbe stato meglio metterla su altri programmi. Forse si riscatterà, ma solo il tempo ce lo potrà dire. Auguri!”. Così Maurizio Costanzo commenta il ritorno della conduttrice all'Isola dei Famosi, ufficializzato alla presentazione dei Palinsesti Mediaset 2019/2020, avvenuti la scorsa settimana, dopo le polemiche dello scorso anno seguite al caso 'Corona-Fogli'.

Marcuzzi di nuovo all'Isola? Il parere di Costanzo

Più che un attacco, dunque, le parole del giornalista suonano come un tentativo di proteggere la presentatrice romana da ulteriori discussioni. Come ricorderanno i fan del reality di Canale 5, infatti, sono tante le offese piovute addosso ad Alessia dopo lo scandalo sollevato da Fabrizio Corona (oggi recluso in carcere), che nel corso dell'ultima edizione del programma ha dato del "cornuto" a Riccardo Fogli in diretta, di fronte a milioni di telespettatori. Un siparietto definito da più parti eccessivo e fuoriluogo, che ha scatenato le lacrime dell'ex Pooh, il disappunto del pubblico e l'allontanamento della capostruttura Cristiana Farina (e di alcuni autori).

Marcuzzi, la gogna mediatica dopo lo scandalo Corona-Fogli

Dopo quella puntata, infatti, sui social è scattata la gogna. Non sono pochi quelli che hanno insultato la conduttrice. "Sei da licenziare, sei finta", "Ti auguro di soffrire così come hai fatto soffrire Riccardo e la sua famiglia, sei immorale e di cattivo esempio, spero che Mediaset prenda seri provvedimenti nei tuoi riguardi... Vergognati", "Sensibilità zero", "Nasconditi che è meglio, non hai neanche le palle per chiedere scusa. Sei finita Marcuzzi finirai nel dimenticatoio non sei all'altezza", "Non hai dignità ... sei misera". Altri l'hanno difesa, soprattutto appellandosi al fatto che chi sceglie di partecipare a un reality deve mettere in conto ciò che accade fuori mentre è via.

In occasione della puntata successiva, Marcuzzi si è scusata dell'accaduto con il diretto interessato: "La scorsa puntata ti ho fatto vedere delle immagini. Devo chiederti scusa, non mi aspettavo la tua reazione, ho sottovalutato tante cose”, ha affermato: “Mi dispiace non essere riuscita a trasmetterti il mio affetto, il mio abbraccio, io di solito non sono così, sono rimasta spiazzata e ti chiedo scusa per questo. Il tuo comportamento forte mi ha insegnato tante cose, per questo sentivo il bisogno di dirtelo: ti ringrazio e ti chiedo scusa".