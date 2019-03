Costanzo bacchetta Lorella Cuccarini: "Ognuno faccia il suo mestiere"

Una gaffe in tv può trasformarsi in uno tsunami. Lo sa bene Lorella Cuccarini, che dopo la sparata "sovranista" della scorsa settimana a "Otto e mezzo" ("In Italia non si votava da 10 anni" cit.), è stata travolta da critiche e sfottò. A bacchettare la showgirl, come se non bastasse, ecco anche Maurizio Costanzo.

Sulle pagine del settimanale Chi, il giornalista non ha usato mezzi termini: "C'è un vecchio adagio che dice 'Ognuno faccia il suo mestiere'. Lorella Cuccarini, donna di spettacolo e di grande talento, dovrebbe stare più attenta a quel che dice, sopratutto in TV. Deve ringraziare gli ospiti della puntata di Otto e mezzo e la conduttrice Lilli Gruber che non le hanno fatto notare eccessivamente la svista (ha dichiarato che in Italia non si vota da dieci anni). Vero è che c'ha pensato poi la rete".

Niente sconti per la Cuccarini, che pochi giorni fa ha chiesto pubblicamente scusa per la gaffe. "Ho detto una cretinata" ha ammesso senza remore: show must go on.