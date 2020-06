Cremonini nel video con la colf dopo le polemiche. Lei assicura: “Non vi preoccupate, ci amiamo”

Si è ritrovata ‘famosa’ senza volerlo la signora addetta alle pulizie dell’abitazione di Cesare Cremonini, autore della sua popolarità dopo aver raccontato in tv di averle cambiato il nome in ‘Emilia’ poiché – testuale – “ognuno dovrebbe chiamare le persone come meglio crede, soprattutto se entrano in casa tua… Sono pagate e possono quindi far cambiare il loro nome”. Il divertito racconto avrebbe voluto far sorridere i telespettatori di ‘Epcc’ almeno quanto il conduttore Alessandro Cattelan e il suo ospite artefice del discutibile ‘battesimo anagrafico’, ma così non è stato affatto, e a qualche ora dalla pioggia di accuse di razzismo e di mancanza di rispetto verso la moldava fresca del nome di ‘Emilia’, ecco arrivare un video mirato allo spegnimento dell’incendio divampato a colpi di tweet e commenti.

La colf di Cesare Cremonini si presenta sui social dopo le polemiche

Nessun commento a corredo del video che ha presentato ai follower di Cesare Cremonini la donna delle pulizie moldava citata nell’aneddoto raccontato nel programma di Sky: nel filmato postato su Instagram a parlare è lei, i gesti affettuosi rivolti al suo datore di lavoro e l’entusiasmo dimostrato nel ribadire con ironia di chiamarsi ‘Emilia’.

“Sono stata fiera, ti voglio un bene dell’anima, volevo mandarti un messaggio per ringraziarti”, ha detto la donna abbracciando il suo Cesare che l'ha invitata a ballare. Alla fine, un bacio affettuoso volto a dimostrare il bel rapporto umano che lega i due e la ‘rassicurazione’ della donna ai fan: “Non vi preoccupate, noi ci amiamo”. Questione chiusa? Forse. Tra i follower che stanno apprezzando la gag riparatrice e quelli che la considerano ancora fuori luogo in mancanza di palesi scuse alla donne, resta chi apprezza la simpatia di Emilia: quella sì, indiscutibile.