Crisi di governo, la tv stravolge i palinsesti: cosa cambia nella programmazione

Il momento delicatissimo della politica italiana non poteva non ripercuotersi anche sui palinsesti televisivi di una delle giornate più complicate della storia recente.

Già ieri, domenica 27 maggio, la rinuncia all'incarico di governo di Giuseppe Conte, il veto di Mattarella su Savona, la rabbia di Di Maio e Salvini e l’incarico attribuito poi a Carlo Cottarelli hanno tenuto banco nei programmi in diretta delle varie reti che anche oggi terranno aggiornati costantemente il pubblico.

Mediaset

Il programma pomeridiano di Barbara d’Urso Pomeriggio Cinque ospita i due leader del Movimento Cinque Stelle e Lega Di Maio e Salvini nella puntata di oggi 28 maggio.

Speciale Matrix manderà in onda uno speciale di Matrix, condotto da Nicola Porro sull'esecutivo guidato da Carlo Cottarelli. Rinviato il film in prima visione Il Mio Grasso Grosso Matrimonio Greco.

Rai

Dopo la partita di calcio amichevole Italia – Arabia Saudita in prima serata, in onda su Rai Uno lo Speciale Porta a Porta al posto di Fazio; su Rai Tre va in onda CartaBianca al posto di Report.

La7

Enrico Mentana, ormai in perenne diretta tv con le sue celebri maratone, conduce uno speciale Bersaglio Mobile per commentare le vicende politiche delle ultime ore. Salta il previsto film Il Gigante.