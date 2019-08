Crisi di governo, la Rai cambia i palinsesti: la nuova programmazione

La crisi di governo annunciata ieri dalla Lega non poteva che diventare il centro dell'informazione televisiva che in queste ore sta diffondendo le ultime notizie in merito. La Rai ha cambiato la sua programmazione odierna dedicando alla politica una serie di Speciali a cura dei Tg. Il Tg2 va in onda - con ospiti in studio e collegamenti – e torna nel pomeriggio dalle 15.35 alle 16.25. Il Tg3 - in una sorta di staffetta - sarà in onda dalle 12 alle 12.55, mentre nel pomeriggio sarà ‘La vita in diretta’ ad aggiornare sulla situazione politica.

Crisi di governo, i programmi in prima serata

In prima serata sarà il Tg1 a fare il punto sulla crisi di governo con uno speciale a partire dalle 21.25, mentre chiuderà la giornata di informazione politica televisiva ‘Linea notte’ su Rai3 a partire dalle 23.30. Già da stamattina i programmi Rai hanno acceso i riflettori sull'attualità politica con Uno Mattina su Rai1 e con Agorà su Rai3, avviando una sorta di maratona sulla crisi di governo anche per Radio1, che dedica alla vicenda politica quasi tutta la programmazione.