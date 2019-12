Malgioglio ospite a Domenica Live. L'annuncio della D'Urso: "Io e la Malgi torniamo con il Grande Fratello"

(nel video sopra l'intervista di Cristiano Malgioglio a Domenica Live)

L'eclettico Cristiano Malgioglio ospite sabato pomeriggio a Domenica Live in un'intervista caratterizzata da piccanti allusioni, frasi a metà e tante risate. Dopo aver mandato in onda un servizio su alcuni momenti dell'esperienza di Malgioglio al Grande Fratello si torna nel salotto i Canale 5. "Torniamo presto io e la Malgi col Grande Fratello" ha annunciato la D'Urso gettandosi letteralmente addosso a Malgioglio.

L'aneddoto su Ivana Trump

"Sono stati anni bellissimi con te, l'unico problema è che non mi fai parlare mai. Due parole e basta" ha protestato il cantautore. "Tu devi stare zitto perché se parli troppo dici un sacco di cretinate" ha risposto con ironia la D'Urso. Durante l'intervista Malgioglio ha raccontato un piccolo aneddoto su una cena trascorsa assieme ad Ivana Trump, occasione in cui è trovato suo malgrado a fare i conti con una fettina di fegato.

L'origine di Gelato al cioccolato

Dal fegato per il cane della Trump si è passati al mistero sull'origine della canzone Gelato al cioccolato, di cui è autore, anche se sempre intepretata da Pupo. Era stato quest'ultimo a far credere che il testo fosse stato scritto da Malgioglio in Africa. Cosa successivamente smentita. "Io non sono mai stato in Africa" ha precisato l'artista in studio. Quindi la sua rivelazione finale: "Non faccio il botox, ma il famoso acido" battuta che ha introdotto gli ospiti della puntata di Live Non è la D'Urso, tra questi i fratelli Botox.