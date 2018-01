'Ti regalo una storia', Cristina Chiabotto si commuove raccontando un incontro speciale

‘Ti regalo una storia’ è il nuovo programma di La 5 in onda il venerdì in seconda serata, incentrato su una serie di pacchi-regalo che vengono spediti da una persona all'altra, creando così una catena di donatori e destinatari per ogni puntata.

Protagonista della puntata trasmessa ieri è stata Cristina Chiabotto, che ha raccontato l’incontro commovente con Alessandro, un ragazzo malato da quando era bambino che ha conosciuto all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Con lui è nata una splendida amicizia, descritta con commozione dalla ex Miss Italia.