'Da noi a ruota libera' Francesca Fialdini duetta con Cristina D'Avena sulle note di 'Magica Emi'

Un salto nel passato ricordando le sigle dei cartoni animati, quelle cantate da Cristina D'Avena ospite nell'ultima puntata del programma di Rai 1, condotto da Francesca Fialdini, 'Da noi a ruota libera'. In collegamento da casa la regina delle sigle ha ricordato gli esordi della sua carriera iniziata quando aveva appena 3 anni e mezzo. Dal celebre 'Valzer del moscherino' interpretata a 'Lo Zecchino d'oro' Cristina D'Avena non ha mai smesso di cantare anche se ha confessato che il suo sogno sarebbe stato diventare un medico come suo padre.

Il ricordo di suo padre

Di lui ha parlato con grande emozione. Un padre speciale che non l'ha mai ostacolata e che ha le ha insegnato i valori più importanti come l'amore, l'amicizia, la solidarietà e l'umiltà. Il sogno della laurea in Medicina, con specializzazione in Neouropsichiatria infantile, però non è stato chiuso in un cassetto. Cristina infatti ha rivelato che è intenzionata a preseguire gli studi e raggiungere il suo grande obiettivo.

Il duetto con Francesca Fialdini

L'intervista con la cantante non poteva concludersi senza intonare almeno una delle sigle rimaste nel cuore di chi ancora oggi assiste ai suoi concerti, magari accompagnando i propri figli. E così è stato. Ma a lei si è unita Francesca Fialdini con cui ha duettato sulle note dell'indimenticabile 'Magica Emi' uno dei cartoni più amati di sempre.

Il nuovo programma su Rai Storia

La Fialdini ha chiuso oggi la conduzione del programma 'Da noi a ruota libera', ma non andrà in vacanza, o almeno non subito. Da domani 15 giugno infatti la vedremo alla guida del programma in onda su Rai Storia 'È l'Italia, Bellezza". Un viaggio in Italia alla scoperta di alcune delle meraviglie artistiche, paesaggistiche e culturali della nostra penisola, raggiungibili e visitabili questa estate. Otto appuntamenti da un’ora in onda a partire da lunedì alle 21.10 per rilanciare la bellezza del nostro Paese, stimolando il turismo di prossimità, e per continuare il sostegno di Rai Cultura alla valorizzazione dei beni culturali.