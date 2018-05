Parodi VS D'Urso, l'amica famosa sbotta: "Grande Cristina, senza il trash della squallida concorrenza"

Quella di oggi sarà l'ultima puntata stagionale di Domenica In, per questo la padrona di casa Cristina Parodi ci ha tenuto a pubblicare un post su Instagram, invitando gli utenti a non perdere il gran finale. La conduttrice, però, non si aspettava, probabilmente, la risposta di Anna Valle che, senza troppi giri di parole, ha lanciato una velenosa frecciatina alla concorrenza.

"Grande Cristina , dopo tante critiche... di questa lunga stagione hai terminato il tuo lavoro con eleganza e classe.... proponendoci una TV di stile e attualità è mai volgare...... senza il trash della squallida concorrenza.......". Inaspettata, anche la risposta della Parodi che, diretta, ha commentato sotto alla Valle: "Grazie Anna che gioia le tue parole".

La frecciatina per Barbara D'Urso

La concorrenza, come tutti sappiamo, porta il nome di Barbara D'Urso che, per tutta la stagione ha sfidato Cristina Parodi con la sua Domenica Live. Se nella prima metà dell'anno la meglio l'ha avuta proprio la conduttrice di Mediaset, nelle ultime settimane la Rai ha avuto la sua rivincita. E secondo Anna Valle la rimonta sono state proprio l'eleganza e la classe le carte vincenti della amica conduttrice.

Questa è l'ennesima stoccata che Barbara D'Urso riceve negli ultimi giorni: dopo il rap di Romina Power ad Amici (che sembra essere stato riferito proprio a lei) e la dichiarazione di Costanzo che ha definito il suo Gf "una finestra sulla discarica", arriva Anna Valle a definire la concorrenza "squallida". Carmelita risponderà per le rime in uno dei suoi salotti televisivi?

