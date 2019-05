Cristina Parodi saluta il pubblico di Rai Uno: “Non dico addio, ma arrivederci”

Ieri, 19 maggio, è andata in onda l’ultima puntata del programma della domenica pomeriggio ‘La prima volta’ condotto da Cristina Parodi su Rai Uno. Il finale di stagione ha avuto ad oggetto l’accenno ai più di 100 racconti che hanno segnato le 32 puntate del programma andato in onda subito dopo la ‘Domenica In’ di Mara Venier, trascritti su di un libro con l’ultima pagina scritta proprio dalla conduttrice.

I saluti di Cristina Parodi: “Non dico addio perché è una parola un po' troppo grande”

Alla fine della puntata la conduttrice ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato al programma, il pubblico, le persone che lo hanno reso possibile grazie alle loro storie e Rai 1, “la rete di cui sono fiera di far parte”, ha aggiunto. Infine, dopo il doveroso ringraziamento alle maestranze che hanno lavorato dietro le quinte della trasmissione, la chiosa di Cristina Parodi che, durante lo scorrere dei titoli di coda, ha salutato i telespettatori con un arrivederci. "Io non sono brava nei saluti finali. Non dico addio perché è una parola un po' troppo grande, diciamoci arrivederci", ha concluso la conduttrice salutando con una citazione tratta dal brano di Bob Dylan ‘Don't think twice it's allright’.