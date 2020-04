Cristina Parodi: “Ho ricevuto una proposta da Sky. Vorrei raccontare le storie dopo il coronavirus”

E’ circa un anno che Cristina Parodi manca dal piccolo schermo con un programma tutto suo. Dopo aver condotto nella scorsa stagione ‘La prima volta’ in onda la domenica pomeriggio, la giornalista non ha avuto più spazio nei palinsesti televisivi che però in futuro potrebbero riservarle un ruolo. Lei stessa ne ha parlato nel corso di un’intervista a Vanity Fair in diretta Instagram, a cui ha confidato la sua intenzione di tornare di nuovo in onda.

“È un programma che mi è rimasto nel cuore perché è un programma di storie, di emozioni bellissime. I personaggi ci raccontavano la loro prima volta”, ha affermato la conduttrice ricordando proprio la sua ultima trasmissione per Rai Uno che le piacerebbe riproporre in tv con le esperienze delle persone dopo il coronavirus. Da cittadina bergamasca e moglie del sindaco del capoluogo lombardo Giorgio Gori, Cristina Parodi ha vissuto molto da vicina il dramma dell’emergenza, possibile filo conduttore di un prossimo impegno professionale.

Cristina Parodi e l’offerta di Sky

“Leggendo le storie che raccontano i giornali, anche soltanto guardando i necrologi sull'Eco di Bergamo, dove ci sono delle storie veramente commoventi, ho pensato che sarebbe molto bello fare un programma per raccontare la prima volta dopo il coronavirus”, ha affermato ancora Cristina Parodi: “Pensa a quante persone potranno fare qualcosa a cui hanno dovuto rinunciare. Ad esempio, la prima volta di una persona che doveva sposarsi ma non vede il suo compagno da due mesi. La prima volta che si rincontreranno… Ci sono infinite storie”. L’idea di un format c’è, dunque, e anche l’emittente che potrebbe offrirle la possibilità di realizzarlo: “Ho ricevuto questa proposta che sto valutando da Sky, è una bellissima opportunità, vediamo. Mi piacerebbe raccontare le storie del dopo coronavirus”.