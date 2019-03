Lorella Cuccarini, mea culpa sulla gaffe a Otto e mezzo: “Ho detto una cretinata”

A qualche giorno dalla gaffe sulle elezioni pronunciata nel salotto politico di La 7 ‘Otto e mezzo’, Lorella Cuccarini ha commentato l’accaduto in un’intervista al quotidiano la Repubblica.

"Va bene ho sbagliato, non mi sono saputa spiegare, ho detto una cretinata: si può sbagliare nella vita?" ha detto la showgirl in riferimento alla sua osservazione sulle elezioni del 4 marzo 2018.

“In Italia non si votava alle politiche da nove o dieci anni’, era stata la sua notazione resa al cospetto della conduttrice Lilli Gruber e degli altri ospiti Massimo Giannini, Paolo Mieli e Chiara Geloni, affermazione che le ha generato una serie di insulti rispetto ai quali ha affermato: "Lo metto nel conto. Ogni volta che faccio qualcosa mi domando: avrò detto qualcosa che può essere utilizzato contro di me? Fa parte del gioco. Rimango colpita dal fatto che non ci siano notizie più interessanti".

Lorella Cuccarini: “Non ho intenzione di buttarmi in politica”

"La Dc mi offrì di candidarmi, ma non ho mai pensato di sfruttare la popolarità”, ha aggiunto ancora la ballerina in merito all’evenienza di candidarsi: “Voglio rassicurare gli italiani non ho intenzione di buttarmi in politica, nei prossimi 20 anni". E a chi l'accusa di sovranismo: "Non ha senso” - dice – “Per come lo intendo io, il sovranismo è credere nella democrazia e che la sovranità appartiene a noi, al popolo. Se poi al sovranismo uno dà altri significati, mi arrendo".

Lorella Cuccarini su Heather Parisi: “Una seccatura periodica"

La 'più amata dagli italiani' ha commentato anche il suo rapporto con Heather Parisi: "Heather non è mai stata un'amica e neanche una nemica. Anche nell'inimicizia ci devono essere contrasti forti”.

“Credo sia proprio una seccatura periodica”, ha poi aggiunto riferendosi alla ‘memica amatissima’ che in proprio in seguito alla sua gaffe, è tornata a criticarla su Twitter.