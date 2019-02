Al via la nuova edizione di Cuochi e Fiamme: tutte le novità

Da lunedì 4 marzo torna Cuochi & Fiamme, game show culinario prodotto da Magnolia – Banijay Group per Discovery Italia. Le nuove attese puntate in onda dal lunedì al venerdì alle 18.30 in esclusiva su Food Network (canale 33 del digitale terrestre).

Il programma televisivo condotto dal noto chef Simone Rugiati, in una cucina da sogno, vedrà sfidarsi ai fornelli, due concorrenti su quattro prove legate alla Manualità, per mettere alla prova la loro maestria nel maneggiare gli strumenti e gli ingredienti più comuni della cucina; Abilità, per testare la maestria dei concorrenti nel cucinare i loro piatti preferiti; Creatività, per testarne l’estro e la fantasia in cucina; Presentazione, per dare libero sfogo alla loro inventiva visiva.

Tutto questo accadrà sotto gli occhi attenti di una giuria d’eccellenza: la food influencer Chiara Maci, l’attrice Debora Villa e il giovane gastronomo Lorenzo Sandano.

Una gara divertente e creativa impreziosita dal coinvolgimento del pubblico che assisterà durante tutte le puntate.

Cuochi & Fiamme sarà disponibile anche su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play).