D'Urso vs Venier, "guerra" a colpi di spot: Barbara sexy hostess, Mara rediviva

Mara Venier e Barbara d'Urso alle griglie di partenza. Nel pieno dell'estate, quando è ancora lontano il debutto delle rispettive Domenica In e Domenica Live, le conduttrici si sfidano a distanza a colpi di spot. Da una parte Barbara in versione sexy hostess ("Pronti al decollo?", dice ai telespettatori), dall'altra la rediviva Mara che danza sulle note di "Io sono ancora qua... Eh già", ironizzando sul suo ritorno in Rai dopo anni di assenza.

Così le due signore della tv si preparano al duello dei duelli, quello che nei weekend autunnali ed invernali le vedrà l'un contro l'altra armate. Chi vincerà la gara degli ascolti? Di certo, al momento, c'è che sarà un fuoco amico: ad accomunarle, infatti, oltre al rapporto professionale, è anche un legame d'affetto. “Io e Barbara siamo amiche, c’è una reciproca stima profonda - ha raccontato Mara della collega - Ci siamo chiamate l’altro giorno, lei stava sul set della Dottoressa Giò e io le ho detto: ‘Guarda, noi rimaniamo noi. Ci conosciamo da tutta la vita anche se qualcuno ora ci metterà l’una contro l’altra, però è il gioco e ci sta’. L’importante è che ognuno faccia il proprio lavoro. Lei è fortissima, è inutile negarlo, per cui mi farà un mazzo tanto, però io cercherà di fare il mio”.

Di seguito lo spot di Domenica In