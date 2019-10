Danilo Aquino dopo il Grande Fratello aspetta il primo figlio

Dal Grande Fratello alla paternità. Danilo Aquino, ex concorrente del reality show condotto da Barbara d'Urso, aspetta il primo figlio dalla fidanzata Giada, conosciuta qualche tempo dopo la fine della trasmissione. L'annuncio arriva su Instagram, dove il 32enne romano si immortala mentre accarezza il pancione della compagna. "Le mie bellezze", scrive nella didascalia a corredo, lasciano intendere che la cicogna porterà una femminuccia.

La gravidanza è ormai agli sgoccioli. E il futuro papà, di professione tecnico per gli elettrodomestici, non vede l'ora di abbracciare la sua bambina. Lo raccontano i sorrisi sfoggiati nelle ultime foto e le dediche riservate alla fidanzata, a cui è legato da circa un anno. "Ho sbagliato molte volte nella vita ma ho fatto anche cose giuste - le scrive in un messaggio - e sceglierti è stata la cosa più giusta che potessi fare. Discutiamo, mi fai incazzare, ma rimane il fatto che risceglierei te altri milioni di volte, contro tutto e tutti! Sarai una mamma meravigliosa". E sono tanti anche gli auguri ricevuti dagli ex coinquilini della Casa di Cinecittà. "Bellissimi", scrive Matteo Gentili, a cui fa eco Alberto Mezzetti, vincitore del gioco.