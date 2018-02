Daria Bignardi: "Ho avuto un tumore al seno. Criticavano i miei capelli dopo la chemio"

Che scossone per Daria Bignardi. La giornalista ha combattuto in silenzio la sua battaglia contro il cancro, e solo ora che l'ha vinta ne parla per la prima volta. "Ho scoperto di avere un tumore facendo una mammografia di controllo appena terminata l'ultima stagione delle Invasioni barbariche - racconta a Vanity Fair - Sei mesi dopo, a una settimana dall'ultima chemioterapia, mi è arrivata la proposta di Campo Dall'Orto per dirigere Rai Tre. Gli ho raccontato tutto. Mi ha chiesto soltanto: 'Sei guarita?'. Gli ho risposto di sì. 'Ti aspetto a Roma', mi ha detto e io sono partita".

E' stato un periodo molto duro per lei, che però non ha mai mollato: "Il giorno della nomina - spiega ancora - quando c'è stata la conferenza stampa a Roma, avevo la parrucca. L'ho portata per diversi mesi, era molto carina, capelli identici ai miei, anzi più belli. Poi andando avanti e indietro in continuazione tra Milano e Roma, a gestire sta parrucca, a un tratto, non ce l'ho fatta più. Un bel giorno l'ho tolta dalla sera alla mattina e mi sono presentata al lavoro con i capelli corti e grigi che stavano ricrescendo sotto. Ma non ho dato spiegazioni, tranne che ai miei vicedirettori, coi quali eravamo diventati amici".

Quei capelli erano oggetto di critiche e sberleffi, ma la voglia di lottare era più forte di tutto e non si è lasciata di certo abbattere da certi velenosi giudizi: "Non mi hanno ferita - fa sapere Daria Bignardi - Sono vaccinata. Chiunque compare, soprattutto oggi, è oggetto di una tale massa di critiche che non bisogna esserne toccati davvero. In alcuni casi, le assicuro, mi dispiaceva per loro. Mi preoccupavo che rimanessero male se avessero saputo del cancro. Sono materna. E quindi rompiscatole". Una signora, aggiungiamo noi.