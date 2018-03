L'ex naufraga massacra l'Isola: "Programma ridicolo, ha rovinato la mia salute"

Dopo 13 edizioni sono in tanti a ringraziare l'Isola dei Famosi, ma c'è anche qualcuno per cui il reality è un'esperienza da dimenticare. Eppure la ricorda, come Dayane Mello, che sui social si è scagliata contro il programma: "Isola dei Famosi non ha aggiunto niente alla mia vita. Anzi, ha rovinato la mia salute e non mi ha portato niente di nuovo, semplicemente la mia vita è stata più esposta al gossip italiano".

La modella brasiliana si riferiva sicuramente alla liaison con Stefano Bettarini, nata e morta in Honduras, ma che per settimane ha riempito copertine, siti e programmi tv.

Parole al vetriolo dunque contro il programma che senza alcun ombra di dubbio le ha regalato molta più popolarità di altre partecipazioni televisive, ma che non rifarebbe mai (o almeno così dice). Diverso invece il discorso su Ballando con le stelle: "Aver fatto Ballando (nel 2014, ndr) mi ha insegnato tantissime cose, sono stati 3 mesi bellissimi. Con queste esperienze, ogni volta che sento parlare dell'Isola dei Famosi mi viene davvero una tristezza molto grande. E' incredibile come le persone si divertano con la debolezza di queste persone. Niente da aggiungere". E' abbastanza, in effetti.

Dayane Mello sull'Isola dei Famosi nel 2017