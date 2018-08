Dazn risponde alle critiche: "Siamo intervenuti prontamente, un grande successo"

Altro che pessimo esordio, per Dazn quella di sabato 18 agosto è stata una "serata storica". La piattaforma Perform, che in questa stagione trasmetterà tre partite a settimana (il sabato sera, l'anticipo delle 12 la domenica e uno dei match delle 15), risponde alle critiche ricevute dopo Lazio-Napoli.

"Una serata storica e di grande successo per la prima trasmissione di un match di serie A su Dazn in Italia": questo il commento, riportato dall'Ansa, spiegando i ritardi di trasmissione lamentati da diversi utenti via social con un "boom" di collegamenti: "Siamo prontamente intervenuti, risolvendo la situazione nel minor tempo possibile", sottolinea Dazn in una nota.