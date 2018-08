Dazn, parte l’esposto contro i disservizi: “Segnale in ritardo e interruzioni”

Segnale in ritardo, interruzioni e immagini sgranate hanno segnato l’esordio di Dazn, piattaforma che trasmette i suoi contenuti in streaming online.

Anche la seconda giornata ha confermato, purtroppo, i tanti problemi che affliggono" la piattaforma e "di fronte alla questione dei diritti televisivi e delle pay-tv il Codacons ha comunque deciso di intervenire con un esposto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole".

Il Codacons, si legge nella nota diffusa, "quale strumento di rappresentanza di interessi diffusi ha rappresentato all'Agcm il 'disorientamento' e 'l'arrabbiatura' di gran parte dei clienti SKY e Premium, che in larga parte si sono sentiti 'defraudati' dal nuovo assetto dei diritti tv.

Oltre ai problemi tecnici che hanno caratterizzato le prime giornate di campionato, infatti, l'Associazione ha approfondito, grazie alle segnalazioni ricevute, l'incresciosa vicenda relativa agli abbonamenti Dazn e ai disagi degli utenti già abbonati a Sky e Mediaset Premium", spiega ancora l'associazione.

“La condotta di Sky e Dazn scorretta ai sensi del Codice del Consumo”

"E' evidente che la condotta di Sky e Dazn sia scorretta ai sensi del Codice del Consumo, in particolare sia aggressiva ai sensi dell'articolo 24 del Codice in quanto 'esercita un indebito condizionamento sul tifoso […] ad aderire a ben 2 abbonamenti con un esborso maggiore in termini denaro e ad usufruire comunque di un servizio di pessima qualità’", si legge ancora.

Per questi motivi, conclude l'associazione, all'Antitrust viene chiesto di "aprire un'istruttoria e inibire la continuazione della condotta, accertando e sanzionando le emittenti per pratica commerciale aggressiva" e "accertare la vessatorietà del rinnovo automatico dell'abbonamento".