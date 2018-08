Dazn, pessimo esordio: streaming lento e segnale ballerino

Non buona la prima per Dazn. L'esordio della piattaforma di Perform, che quest'anno si è aggiudicata tre partite di serie A a settimana, è stato abbastanza disastroso. Segnale lento e ballerino, immagini di bassa qualità e salti hanno mandato su tutte le furie i tifosi che sabato sera hanno seguito - o meglio, provato a seguire - la partita Lazio-Napoli.

Sui social lo sfottò è servito. In tanti non perdonano la scarsa qualità del servizio, ma non sono pochi quelli che riescono a scherzarci su, in fondo è appena iniziato il mese di prova gratuito, come fanno notare.

Un passo falso all'inizio può essere concesso. All'appello mancano ancora 113 partite, Dazn dovrà aggiustare il tiro... E pure il segnale.