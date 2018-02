De Filippi regina del sabato sera: la coppia Carlo-Maria straccia la concorrenza

Continua senza intoppi l’assalto dell’armata guidata da La Sanguinaria, che si aggiudica per la quarta volta di fila il miglior risultato del sabato sera, sia in prima che in seconda serata, andando a siglare inoltre il miglior risultato delle 24 ore.

Con il suo “C’è Posta per te”, che ieri ha ospitato Carlo Conti, Fedez e J-Ax, la De Filippi conquista il 29.5% di share, tenendo davanti allo schermo 5.838.000 milioni di spettatori, confermando ancora una volta il suo predominio assoluto nel sabato sera italiano televisivo.

Resta nuovamente indietro Rai 1 con il suo “Il Principe Abusivo”, che conquista un timido 11% di share con 2.547.000 spettatori, asfaltato dalla competitor diretta.

Gli ascolti di sabato 3 febbraio

Rai 1, 2.547.000 spettatori (share 11%) per "Il principe Abusivo";

Rai 2, 1.297.000 spettatori (share 5,16%) per "NCIS";

Rai 3, 1.239.000 spettatori (share 5.1%) per "La linea verticale";

Canale 5, 5.838.000 spettatori (share 29,5%) per "C’è Posta per Te";

Italia 1, 1.707.000 spettatori (share 7.1%) per "L’Era Glaciale 4 – Continenti alla Deriva";

Rete 4, 719.000spettatori (share 3%) per "Ticker";

La7, 508.000 spettatori (share 2.2%) per "L’Ispettore Barnaby"

Tv8, 294.000 spettatori (share 1.4%) per "Il Paziente Inglese"

Nove, 495.000 spettatori (share 2.1%) per "Breakdown – La Trappola"