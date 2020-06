Made in Sud parte col botto: così in tv si torna a sorridere dopo il coronavirus

Finalmente si torna a sorridere. Anche in tv. Lo dimostrano gli ascolti di Made In Sud, ripartito ieri col botto di ascolti: lo show comico di Rai Due ha catturato il 9,9% di share pari a 2.121.000 telespettatori, ottenendo il miglior debutto di sempre in termini di share dal 2013. La trasmissione condotta da Stefano De Martino e Fatima Trotta si è piazzata in terza posizione tra le più viste, dopo "Nero a metà", la fiction con Miguel Gobbo Diaz e Claudio Amendola, che ha raccolto 3.091.000 spettatori pari al 13.7% di share, e "Cado dalle Nubi", il primo amatissimo film di Checco Zalone, che ha fatto segnare il 10.5% di share per 2.247.000 spettatori.

Un vero e proprio exploit per lo show della comicità meridionale. La prima puntata della nuova edizione ha raggiunto un picco pari al 13.65% di share alle 23.57 e alle 22.24 ben 2.573.000 telespettatori. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli è tornato il buonumore con tutta la squadra di comici, tra graditi ritorni e news entry. Un vero e proprio toccasana per gli italiani reduci dalle difficoltà dell'emergenza sanitaria. Vera e propria garanzia è poi De Martino, impegnato tra conduzione, canto e intrattenimento, che ha dato dimostrazione ancora una volta delle sue carte da showman, soprattutto grazie al senso dell'ironia e dell'improvvisazione che lo caratterizzano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A seguire, gli altri ascolti della prima serata. Carta Bianca è stato visto da 1.166.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. "Fuori dal Coro", in onda su Rete4, ha raccolto 1.077.000 spettatori con il 6% di share. Su Tv8 Skyfall, film della saga di James Bond diretto da Sam Mendes con Daniel Craig ha collezionato 671.000 spettatori con il 3.2% di share. Lo "Speciale Bersaglio Mobile", in onda su La7 dalle 21.28 fino alle 23.59, ha fatto registrare ascolti per 620.000 spettatori con uno share del 2.9%. Su Real Time il format "Primo Appuntamento" è stato visto da 478.947 spettatori netti per l'1.92% di share. "Wolverine – L'Immortale", film Marvel con Hugh Jackman, ha fatto registrare 259.000 spettatori netti per l'1.7% di share.