Stefano De Martino torna con Made in Sud e rompe il silenzio su Belen: "Il privato resti tale"

Al via la Fase 2 anche per Stefano De Martino, pronto a tornare in onda con Made In Sud. Volto di punta di Rai2 e nuovo showman amatissimo delle reti Rai, sarà di nuovo al timone dello show comico, al via lunedì 15 giugno, con la speranza di regalare quella normalità tanto desiderata dagli italiani. E, mentre si concentra sui progetti professionali, chiede rispetto per la sua vita privata, in questi giorni al centro dei pettegolezzi per via della crisi con la moglie Belen Rodriguez.

Intervistato da ’TvSorrisi’ da oggi in edicola, De Martino racconta come l'emergenza coronavirus renderà necessarie alcune modifiche al format: "Andremo in onda senza pubblico in studio - spiega - Poi avremo un occhio per i temi d’attualità, ma nel rispetto dei tristi eventi che abbiamo vissuto durante la pandemia. Sul palco saremo un metro e mezzo di distanza, sono bandite strette di mano. Molte gag che si basavano sul contatto fisico, sono state riscritte…".

Nessuno spazio per il gossip. Mentre le riviste di cronaca rosa vanno a caccia di retroscena, Stefano preferisce mantenere riserbo sul suo privato. "Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata", dichiara. Una scelta dettata dalla volontà di proteggere il rapporto con Belen, ma soprattutto il figlio Santiago, 7 anni.