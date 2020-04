La dedica di Alfonso Signorini dopo il GF Vip: "Grazie per essermi stati vicini"

Si è conclusa ieri sera, con la vittoria di Paola Di Benedetto, l'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Un'edizione difficile perché inevitabilmente segnata dall'emergenza coronavirus e quindi "vittima" di aggiustamenti e modifiche in corsa. A portare la barca in porto è stato il conduttore e autore Alfonso Signorini, che, insieme alla produzione, ha deciso di portare avanti il reality show nonostante le mille difficoltà, con l'intenzione di assicurare al pubblico qualche ora di svago alla sera.

E così questa mattina, dopo una nottata che immaginiamo sia stata per lui all'insegna dell'emozione, Alfonso ha voluto ringraziare i telespettatori ed inviare loro un messaggio di incoraggiamento in tempi di emergenza sanitaria. "Voglio ringraziarvi uno a uno per tutti i messaggi meravigliosi che mi state inviando - si legge nell'ultimo post pubblicato su Instagram - Voglio rispondere con questo video. Guardatelo fino alla fine, vi prego. La montagna mi ha insegnato questo. A NON MOLLARE MAI. Ad andare avanti, a testa bassa, a pugni stretti senza pensare al traguardo. Ma concentrandoci sui nostri singoli passi e sulla nostra fatica . Perché solo così CE LA FAREMO. Sì. Ce la faremo. Perché ANDRÀ TUTTO BENE!!!! Vi voglio bene e grazie per essermi ed esserci stati così vicino".

A corredo del post, infatti, c'è un video tenero e motivazionale al tempo stesso. Ci sono due orsi, mamma orsa e il suo piccolo, che faticano a risalire la montagna perché messi a dura prova dai pendii del monte carichi di neve. Alla fine, dopo tanti tentativi, molta pazienza ed altrettanta determinazione, anche il piccolo orso riesce ad arrivare in cima.

Ad apprezzare il post non solo gli spettatori, ma anche tanti colleghi del mondo dello spettacolo. A partire da Mara Venier, che lascia il suo apprezzamento. E ancora la showgirl Samantah De Grenet: "Complimenti per la tua avventura". Infine Tina Cipollari, iconica vamp di 'Uomini e Donne': "Alfonso complimenti per tutto e grazie per averci tenuto compagnia, in un momento così difficile. Un abbraccio con tanta stima ed affetto".