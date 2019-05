Rissa sfiorata a 'Dritto e rovescio', Del Debbio e Cecchi Paone faccia a faccia

A 'Dritto e rovescio' si parla di Europa e gli animi si infiammano, soprattutto quelli di Alessandro Cecchi Paone e Daniela Santanché, protagonisti di uno scontro in cui il giornalista arriva a dare della fascista alla 'Pitonessa'. In difesa dell'ex deputata di centrodestra Paolo Del Debbio, ma Cecchi Paone non ne vuole sapere: "E' fascista, ha fondato il partito delle fiamme tricolori". "Allora te sei un pirla" risponde il conduttore, dando il via alla bagarre.

"Io sono un liberale pirla, orgoglioso di essere un liberale" incalza Cecchi Paone, mentre il padrone di casa continua a dirgli di smetterla. "Levategli il microfono" intima Del Debbio e la risposta vien da sè: "Allora il fascista sei tu".

Apriti cielo. "Io ti butto fuori dalla trasmissione" si infervora il conduttore nel duro faccia a faccia con il suo ospite, che poco dopo si calma e si risiede. "Mi scuso molto con il pubblico di questa scena - questa l'ultima parola di Paolo Del Debbio - Non è tipico di questa trasmissione fare cose di questo tipo ma non dipende da me".