Del Noce presidente Rai? 'Striscia la Notizia' sbotta: parole di fuoco

A pochi giorni dalle nomine dei vertici della Rai che dovrebbero farsi concrete entro questa settimana, il nome di Fabrizio Del Noce spunta nell’elenco dei papabili per la presidenza della tv pubblica.

"Mi può capitare come no ma di certo, con tutti i ruoli che ho avuto in azienda e le relative esperienze fatte, la conosco come le mie tasche”, è stato il commento del giornalista, già direttore di Rai1 al 2002 al 2008 e poi di Rai Fiction dal 2008 al 2012, all’Adnkronos: “L'unico dubbio che di sicuro non avrei riguarda le mie capacità di occupare quel ruolo".

Ad esprimere una forte perplessità sul ritorno in Rai giornalista è stata in queste ore ‘Striscia la Notizia’, decisamente contraria all’ipotesi della sua presidenza per la famosa “microfonata” sferrata a Valerio Staffelli durante un servizio del 2003, gesto per il quale Del Noce è stato condannato a pagare 84mila euro.

“Un’ipotesi che colpisce molto così come venne “molto colpito” Valerio Staffelli dall’ex direttore di Rai 1 quando, l’1 dicembre 2003, l’inviato di Striscia si recò a consegnargli un Tapiro”, si legge su un comunicato del tg satirico: “Noisette non la prese bene… anzi, prese il microfono a Staffelli e glielo lanciò violentemente in faccia, fratturandogli il naso”.

“In seguito a questo gesto, Del Noce è stato condannato, il 29 maggio 2017, a pagare 84 mila euro, cifra che però non ha mai versato”, accusa ancora Striscia.

Del Noce condannato per la microfonata a Staffelli

La sentenza di condanna ai danni dell'ex direttore di Rai Uno obbligato a versare un risarcimento pari a circa 84mila euro, è arrivata a distanza di 14 anni dall'episodio in cui Fabrizio Del Noce colpì col microfono l’inviato di Striscia la notizia alla consegna del Tapiro d'Oro.

“I giudici hanno condannato Fabrizio Del Noce (all’epoca direttore di Rai1) al risarcimento di Valerio Staffelli e al pagamento delle spese legali ed altro per un totale di circa 84 mila euro" annunciò all’indomani della sentenza il tg satirico di Antonio Ricci, lo stesso che oggi afferma che quel pagamento non ci sarebbe mai ancora stato.