I Fatto Vostri, fuori anche Demo Morselli. Magalli replica alle accuse: "Non c'entro"

Quanto chiacchierare attorno a I Fatti Vostri. Dopo il botta e risposta al veleno tra l'ex conduttrice Adriana Volpe e lo storico padrone di casa Giancarlo Magalli, adesso a finire nel mirino è la sostituzione di Demo Morselli, compositore e direttore d'orchestra presente in trasmissione da sette anni.

Il caso Demo Morselli

Il 'caso' è nato ieri, quando un altro ex protagonista dello show ha così tuonato: "Anche Demo è stato fatto fuori dal programma. Trovatemi una persona che non ha mai litigato con Magalli". Parole che questa mattina hanno trovato una pronta replica del chiamato in causa: "Il solito astioso - scrive su Facebook Magalli - di cui non voglio nemmeno fare il nome, ha dichiarato ai giornali che il prossimo anno a “I Fatti Vostri” il M° Demo Morselli non ci sarà per colpa mia e la fitta schiera dei giornalastri si è precipitata a diffondere la notizia senza prendersi la briga di verificare. Bastava una telefonata: il M° Morselli è vivo e vegeto (io ci ho parlato anche ieri) ed avrebbe, essendo persona perbene e sincera, confermato che io con la sua sostituzione non c’entro nulla e che, anzi, mi sono molto battuto per evitarla, assieme a quella di Roberta Morise (e anche lei lo ha confermato)".

Infine il congedo: "Quindi per amore di polemica si diffondono notizie false e diffamatorie alle quali potrei anche cominciare a rispondere con gli avvocati".

La querelle con Adriana Volpe

Già ieri, come dicevamo, Magalli era finito al cento delle polemiche per uno scambio a distanza con Adriana Volpe. Lui avrebbe pubblicato sui social un messaggio (poi cancellato), in cui derideva gli ascolti del programma di lei 'Ogni Mattina' e lei ha risposto con uno sfogo di fuoco in diretta televisiva, in cui accusava Magalli di aver fatto crollare gli ascolti dei Fatti Vostri. "Se Adriana è così fenomenale, perché sta su una rete minore?", la controreplica di lui.