Dennis Fantina, il primo vincitore di 'Amici’ a ‘All Together Now’: "Ho due figli e sono disoccupato"

Era il 2001 quando la prima edizione del talent show di Maria De Filippi ‘Saranno Famosi’ conosciuto oggi con il nome di ‘Amici’ iniziava ad appassionare il pubblico di Canale 5 attraverso il percorso artistico dei giovani concorrenti in gara. Dennis Fantina, cantante triestino allora 25enne, si aggiudicò la vittoria del programma e oggi, a distanza di 18 anni, è tornato in tv per rimettersi in gioco nel programma ‘All Together Now’.

Dennis Fantina, il primo vincitore di Amici - Saranno Famosi a ‘All Together Now’

“Ho vinto la prima edizione di Amici quando all’epoca si chiamava Saranno Famosi” ha esordito Dennis presentandosi al ‘muro umano’ del programma condotto da Michelle Hunziker: “Ho due bambini, sono disoccupato e sopravvivo con la musica. Sono qua perché la musica è la mia vita, ma due soldi in tasca non mi farebbero così schifo…”

“Non ti meriti di stare lì. Tu devi ritornare. Voglio che tu abbia la tua rivincita”, il commento di Mietta alle parole del concorrente, apprezzato per la sua tenacia di riprovare a calcare ancora il palco e per un talento che non ha avuto l’occasione giusta per essere valorizzato in questi anni. La sua interpretazione del brano ‘All night long’ ha subito scaldato i 100 giudici ma non alla prima esibizione. Nel secondo turno, invece, li ha definitivamente conquistati ottenendo un posto in semifinale.

Dennis Fantina a 'The Voice' nel 2015

Prima di ‘All Together Now’ Dennis Fantina ha provato a rilanciare la sua carriera musicale con il programma di Rai Due The Voice nel 2015, ma non riuscì ad andare oltre alle Blind Auditions del talent show di Rai Due. L'eliminazione scatenò qualche polemica da parte dei fan che oggi sono tornati a sostenerlo con tantissimi messaggi di incoraggiamento apprezzatissimi dal cantante che ha voluto ringraziarli con un video su Instagram.