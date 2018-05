"Cercasi sostituta": spunta anche la Tatangelo per la conduzione di Detto Fatto

Fino ad ora, la Rai si era sempre preoccupata di trovare delle sostitute a breve termine per Caterina Balivo, per permettere alla conduttrice partenopea di riprendersi dal post-parto. Ma questa volta è tutto diverso. La Balivo traslocherà, almeno per una stagione, sul primo canale della tv pubblica e, così, è tempo per mamma Rai di trovare una degna sostituta a lungo termine.

Il nome di Serena Rossi - che ha già sostituito la Balivo nel periodo della sua seconda maternità - sembrava essere il più scontato, ma secondo il settimanale Vero, sarebbe un altro il nome più quotato, anche perché l'ex attrice di Un posto al sole avrebbe altri impegni nei prossimi mesi. E, così, spunta il nome di Anna Tatangelo.

Anna Tatangelo al posto di Caterina Balivo?

L'ex compagna di Gigi D'Alessio, come tutti sappiamo, ha una grande capacità di bucare lo schermo e da anni sogna di condurre un programma in tv. Che dopo la vittoria di Celebrity Masterchef sia proprio questa la grande occasione della sua vita?

Per ora si tratta solo di un'indiscrezione, non resta che attendere la conferma o la smentita da parte della produzione di Detto Fatto o della diretta interessata.