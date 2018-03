Detto Fatto, anticipazioni puntate dal 12 al 16 marzo

Caterina Balivo e i tutor di "Detto Fatto" sono pronti per una nuova entusiasmante settimana ricca di soprese ed ospiti speciali, tutti i pomeriggi su Rai2, a partire dalle ore 14.00. Ecco, nel dettaglio, cosa ci riservano i prossimi appuntamenti.

Detto Fatto, anticipazioni prossime puntate

Lunedì 12 marzo

Come da tradizione, la settimana inizia in diretta. I telespettatori potranno interagire live con Caterina e i tutor utilizzando l’hashtag #DettoFattoRai e i canali ufficiali del programma (Facebook: @DettoFattoRai2, Twitter: @DettoFattoRai2, Instagram @DettoFattoRai). Ospite in studio, il campione del mondo di sci Kristian Ghedina che ripercorrerà i momenti più emozionanti della sua carriera e racconterà qualche aneddoto curioso della sua vita sportiva. Tornerà poi l’American Boy di Detto Fatto Francesco Saccomandi, che proporrà una torta colorata e molto scenografica, come sempre di ispirazione statunitense. Pinella Passaro, la regina delle spose, tenterà di accontentare una giovane ragazza calabrese che cerca un abito particolare per le sue nozze, ricco di lavorazioni e intarsi. Salvo Filetti trasformerà i capelli della sua ospite con taglio e colore nuovo e si occuperà dei “tagli medi” della prossima stagione. Lo speziale Luca Bonafini presenterà tre diversi rimedi che prendono origine dalla birra: uno shampoo, una gelatina di accompagnamento per salumi e formaggi e una ricetta per la casa. Infine, spazio al trucco con la make up artist Barbara del Sarto, che ha partecipato alla cerimonia degli Oscar 2018; sarà l’occasione per raccontare qualche retroscena della notte più chiacchierata di Hollywood mentre trucca la sua ospite, l'attrice Marina Rocco (tra le protagoniste del film Metti la nonna in freezer).