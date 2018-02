Detto Fatto, anticipazioni: le puntate dal 12 al 16 febbraio

"Detto Fatto", il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per una nuova entusiasmante settimana in compagnia di Caterina Balivo e di tutti i tutor dello show, ogni pomeriggio dalle ore 14.00. Ecco, nel dettaglio, cosa ci riservano i prossimi appuntamenti.

Lunedì 12 febbraio

Gli appuntamenti di Detto Fatto live dedicati al Festival di Sanremo si concluderanno con la puntata in diretta di lunedì 12 . Caterina Balivo sarà pronta a commentare insieme ai tutor, agli opinionisti d’eccezione e a Giovanni Ciacci tutti i look, i gossip e i retroscena della finale di Sanremo. Inoltre, dalla social room Andrea Dianetti raccoglierà le domande, i pareri e i DettoScatto dei telespettatori, che potranno interagire con i protagonisti di Detto Fatto attraverso i canali ufficiali dello show (Facebook: @DettoFattoRai2, Twitter: @DettoFattoRai2, Instagram @DettoFattoRai) e attraverso l’hashtag #DettoFattoRai. La prima tutor di lunedì sarà Silvia Nobili che cucirà un abito da Wonder Woman per salvare la festa di Carnevale di un’ospite. Per concludere in dolcezza, il pasticcere Alessandro Servida preparerà una torta composta da un crumble al cacao e da una mousse al cioccolato bianco e passion fruit, perfetta per la festa degli innamorati.