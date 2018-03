Detto Fatto, anticipazioni puntate dal 2 al 6 aprile 2018

Si rinnova anche ad aprile l’appuntamento con "Detto Fatto" insieme a Caterina Balivo e ai suoi tutor, in onda come sempre dal lunedì al venerdì dalle 14.00 su Rai2.

Lunedì 2 aprile

La puntata di lunedì 2 aprile si aprirà con la fashion blogger Irene Colzi, che mostrerà tre tendenze che saranno di gran moda questa estate: le frange, le paillettes e la “vita alta”. Modella d’eccezione, la cantante e attrice Eleonora Facchini, protagonista del musical Billy Elliott. L’hairstylist Toni Pellegrinocambierà radicalmente il taglio di una sua ospite: da un look con capelli lunghi e senza forma a un taglio sbarazzino e alla moda. La make up artistSimona Toni, invece, proporrà un trucco primaverile alla sua ospite. Lo speziale Luca Bonafini preparerà tre ricette a base di cioccolato per riciclare le uova di Pasqua con tre diverse finalità: in cucina, per la beauty routine e per l’ambiente. Tornerà anche il medico estetico Marco Bartolucci per parlare di lifting non chirurgico, un trattamento di medicina estetica in grado di migliorare in modo significativo la tonicità del viso, il tutto senza bisturi. Infine, la chef stellata Caterina Lanteri Cravet preparerà dei medaglioni di filetto di vitello con carciofi saltati e formaggio fondente.