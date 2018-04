Detto Fatto, anticipazioni puntate dal 23 al 27 aprile 2018

Nuova settimana in compagnia di Caterina Balivo e i tanti sorprendenti tutorial di Detto Fatto, l’appuntamento del pomeriggio di Rai2 in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00. Ecco nel dettaglio cosa ci riservano le prossime puntate.

Lunedì 23 aprile

Come sempre, la puntata del lunedì sarà live e ci sarà la possibilità, per tutti i telespettatori che utilizzeranno l’hashtag #DettoFattoRai attraverso i canali ufficiali del programma (Facebook: @DettoFattoRai2, Twitter: @DettoFattoRai2, Instagram @DettoFattoRai), di interagire in diretta con Caterina Balivo, ospiti e tutor. In cucina, Domenico Spadafora soddisferà i desideri golosi di un giovane telespettatore con una ricetta a base di pasta sfoglia pensata per le merende di tutti i giorni. Elisa D'Ospina si prenderà cura della sua ospite, creando un look che le permetta di sentirsi a suo agio e valorizzare le rotondità. L’hair designer Salvo Filetti trasformerà taglio e colore di una sua ospite e si occuperà dei capelli corti, mostrandoci le tendenze per la primavera/estate. In occasione della giornata Mondiale del Libro, Caterina Balivo accoglierà in studio Sofia Viscardi, youtuber di successo e autrice di due best seller a soli 19 anni, che racconterà della sua passione per la scrittura. Spazio poi alla Nazionale di Calcio Femminile, che viaggia spedita verso il Campionato del Mondo del prossimo anno in Francia. Caterina intervisterà il CT Milena Bertolini per scoprire i segreti del successo delle azzurre.