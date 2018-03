Detto Fatto, anticipazioni puntate dal 26 al 30 marzo 2018. Tanti tutorial dedicati alla Pasqua

La Pasqua si avvicina e anche Detto Fatto, l’appuntamento pomeridiano di Rai2 condotto da Caterina Balivo in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.00, se ne occuperà con speciali tutorial e consigli da non perdere.

Detto Fatto, anticipazioni prossime puntate

Lunedì 26 marzo

La settimana si apre, come sempre, in diretta. Lunedì 26 il pubblico da casa, utilizzando l’hashtag #DettoFattoRai attraverso i canali ufficiali del programma(Facebook: @DettoFattoRai2, Twitter: @DettoFattoRai2, Instagram @DettoFattoRai) potrà interagire con lo studio e inviare domande, pareri e i DettoScatto inerenti i tutorial della puntata, come quello dell’artigiano del cioccolato Mirco Della Vecchia, che realizzerà un uovo di cioccolato a forma di diamante, con sorpresa. Lo stilista Gianni Molaro avrà il compito di trasformare l’abito da sposa della sua ospite, regalatole dal futuro marito. Il medico estetico Marco Bartolucci parlerà di lifting non chirurgico, un trattamento in grado di migliorare in modo significativo la tonicità del viso senza l’utilizzo del bisturi.Caterina Balivo accoglierà in studio Elisa di Francisca, per un’intervista speciale in cui la Campionessa Mondiale di scherma racconterà dei suoi successi nello sport e nella vita privata mentre si farà truccare dal make up artist Alioscia Mussi. Le party planner Maria Grazia Iannacchino e Eleonora Trevisan proporranno tante idee originali per una festa di Pasqua dedicata ai più piccoli.