Detto Fatto, anticipazioni puntate dal 5 al 9 marzo 2018

Caterina Balivo e tutto il team di "Detto Fatto" sono pronti a cominciare una nuova settimana in compagnia dei telespettatori di Rai2, ogni pomeriggio dalle ore 14.00. Ecco nel dettaglio cosa ci aspettano le prossime puntate, in onda dal 5 al 9 marzo 2018.

Lunedì 5 marzo

La settimana di Detto Fatto comincia live. Lunedì 5 marzo si rinnova l’appuntamento con la diretta e, come di consueto, il pubblico a casa potrà interagire con lo studio attraverso i canali ufficiali del programma (Facebook: @DettoFattoRai2, Twitter: @DettoFattoRai2, Instagram @DettoFattoRai) e inviare domande, pareri e i DettoScatto utilizzando l’hashtag #DettoFattoRai. La puntata si aprirà con un parterre d’eccezione con il quale Caterina Balivo commenterà in studio la 90ª edizione della cerimonia degli Oscar. A seguire, Olivia Ghezzi tenterà di far cambiare look ad una giovane ragazza che veste sempre e solo in tailleur. Spazio poi al “mago della piastra” Davide Cichello che pettinerà un’ospite speciale: Margherita Zanatta. Tornerà anche la home stager Mirna Casadeiper dare dei consigli su come arredare una camera da letto ispirandosi agli anni '90.