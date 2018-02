Detto Fatto, tutti gli appuntamenti della settimana

Prima settimana di febbraio in compagnia di "Detto Fatto", il factual show targato Rai2, in onda tutti i pomeriggi dalle ore 14.00. In occasione del 68° Festival di Sanremo, Caterina Balivo e tutto il suo team saranno in diretta da martedì 6 a venerdì 9 febbraio, con tanti ospiti speciali e tutorial dedicati alla kermesse canora più importante d’Italia.

Lunedì 5 febbraio

Lunedì 5 febbraio tornerà lo speziale Luca Bonafini che illustrerà tre antiche ricette imparate dai monaci, a base di eucalipto. Spazio poi alla moda con la fashion blogger Irene Colzi che mostrerà come declinare i look delle passerelle nella moda di tutti i giorni. Con la regina dell’home decor Donna Rita Macchiavelli si penserà ad un travestimento perfetto per Carnevale. Ancora una volta il make up artist delle star Simone Belli giudicherà il lavoro di due truccatrici che si metteranno alla prova per aggiudicarsi una giornata nel suo team. Ad aiutarlo nel decretare la vincitrice ci sarà l’attrice Carolina Rey, che Simone truccherà con un make up magnetico. La puntata continuerà con le lezioni di Pole Dance della pin up trainer Manuela Badessi, che proporrà un esercizio “spin reverse”, e si concluderà con il Re della sfoglia Beniamino Baleotti che preparerà dei girasoli di pasta fresca, ripieni di ricotta, conditi con speck e carciofi liguri.