Detto Fatto, anticipazioni puntate dal 22 al 26 gennaio 2018

Caterina Balivo e i tutor di "Detto Fatto" sono pronti per una nuova entusiasmante settimana ricca di soprese ed ospiti speciali, tutti i pomeriggi su Rai2, a partire dalle ore 14.00.

Detto Fatto, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

La puntata in diretta di lunedì 22 gennaio sarà ancor più ricca di sorprese del solito. Detto Fatto, infatti, festeggerà insieme al suo pubblico un traguardo molto importante: 900 puntate trascorse in compagnia di Caterina Balivo, i suoi tutor, le risate, le trasformazioni e tutte le emozioni che il factual show di Rai2 ha regalato in questi anni ai suoi telespettatori. Come sempre, sarà possibile interagire live con Caterina e i tutor attraverso i canali ufficiali del programma (Facebook: @DettoFattoRai2, Twitter: @DettoFattoRai2, Instagram @DettoFattoRai) e utilizzando l’hashtag #DettoFattoRai. Andrea Dianetti si troverà in postazione Social Room per accogliere i DettoScatto, le domande e i pareri del pubblico. Il primo tutor della settimana saràTommaso Arrigoni, che vestirà i panni inediti di pasticciere per preparare un dolce squisito. Elisa D'Ospina aiuterà una giovane ospite a ritrovare la sicurezza in se stessa, proponendole vari look e dandole alcuni consigli di bellezza per valorizzare le sue forme. Spazio poi al fitness con il personal trainer Maikol Fazio che, insieme al re della sfoglia Beniamino Baleotti e all’ex giocatore di Rugby della Nazionale Mauro Bergamasco, fornirà preziosi consigli per mantenersi in forma. Il session stylist Davide Cichello regalerà una sessione di bellezza all’attrice e speaker radiofonica Francesca Manzini. A seguire, la Home Stager Mirna Casadei mostrerà come trasformare un’anonima sala lettura in un’accogliente stanza in stile barocco. Dopo la sessione di fitness, Beniamino Baleotti tornerà ad occuparsi delle sagre italiane, questa volta visitando il Veneto e la sagra del Radicchio Rosso di Treviso.