Detto Fatto, anticipazioni puntate dal 29 gennaio al 2 febbraio

Caterina Balivo e tutto il team di "Detto Fatto" sono pronti per una nuova entusiasmante settimana ricca di tutorial, ogni pomeriggio su Rai2 dalle ore 14.00. Vediamo nel dettaglio cosa ci riservano i prossimi appuntamenti con l'amato factual show.

Lunedì 29 gennaio

Lunedì 29 gennaio primo appuntamento con la diretta di Detto Fatto, Caterina Balivo e i suoi tutor potranno interagire live con tutti i telespettatori che utilizzeranno l’hashtag #DettoFattoRai e attraverso i canali ufficiali del programma (Facebook: @DettoFattoRai2, Twitter: @DettoFattoRai2, Instagram @DettoFattoRai). Andrea Dianetti sarà pronto a ricevere i DettoScatto e le domande del pubblico direttamente dalla social room. La puntata si aprirà in dolcezza con Francesco Saccomandi e con un grande classico della pasticceria americana: la Cheesecake Crème Brulée. Spazio poi ad Elisa d’Ospina che avrà una nuova missione: vestire le dolci curve della sua ospite puntando sul tallieur. L’hairstylist Stefano Bonomi anche in questa puntata cambierà il taglio della sua ospite a suon di musica. Torneranno le lezioni d’arte di Daniele Radini Tedeschi che racconterà del rapporto tra danza e arte. Il pizzaiolo Vincenzo Capuano proporrà una meravigliosa pizza della tradizione napoletana, rivisitata in chiave hipster. Per concludere, Caterina Balivo darà il benvenuto ad una cara amica di Detto Fatto nonchè pilastro della storia della musica italiana: Orietta Berti, con lei si ripercorreranno le tappe della sua fortunata carriera.