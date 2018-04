Detto Fatto, anticipazioni puntate dal 30 aprile al 3 maggio 2018

Ultima settimana per Detto Fatto, prima della pausa per il 101° Giro d’Italia. Caterina Balivo e i suoi tutor saranno in onda fino a giovedì 3 maggio, per poi tornare lunedì 28 maggio con le puntate inedite del factual show più amato della tv. L'appuntamento è ogni pomeriggio alle 14 su Rai 2

Detto Fatto, anticipazioni prossime puntate

Lunedì 30 aprile

L’appuntamento di lunedì 30 aprile si aprirà con l’artigiano del cioccolato Mirco della Vecchia, che realizzerà un grande classico, il cremino, rivisitato con golosi abbinamenti alla frutta secca: uno alle arachidi, uno ai pistacchi e uno alle nocciole. Grazie alla stilista delle spose Alessandra Rinaudo proseguirà il viaggio in Italia per vedere e scoprire tutte le caratteristiche e particolarità di un vero matrimonio all’italiana, concentrandosi oggi sul Friuli Venezia Giulia. Il make up designer Paolo Guatelli realizzerà un trucco speciale sull'attrice e showgirl Milena Miconi; tra una linea di eye liner e un tocco di blush, Milena racconterà a Caterina Balivo la sua carriera. Il chirurgo plastico Pietro Loschi darà qualche consiglio a una sua ospite che per anni ha combattuto contro l’obesità e che, dopo un intervento bariatrico, deve affrontare un lifting alle braccia e alle cosce. La designer di gioielli Daniela Cheli insegnerà a fare dei colletti floreali, accessori must have di stagione. Anche in questa puntata Detto Fatto mostrerà che per ottenere le pari opportunità si dovranno raggiungere i pari doveri dentro le mura domestiche: è ora che uomini e donne dimostrino di sapersi occupare anche delle mansioni normalmente affidate al partner, insieme ai tutor Titty, Flavia e Mirco!