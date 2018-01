Detto Fatto, anticipazioni puntate dal 15 al 19 gennaio

Caterina Balivo è pronta per una nuova settimana di Detto Fatto. Il factual show di Rai 2 in onda ogni pomeriggio dalle 14:00, ricco di ospiti, tutorial e sorprese.

Lunedì 15 gennaio

La settimana si apre in diretta. Lunedì 15 gennaio i telespettatori potranno interagire con tutti i tutor, chiedendo loro consigli e suggerimenti utili e mostrando in tempo reale i risultati dei tutorial attraverso i canali ufficiali del programma (Facebook: @DettoFattoRai2, Twitter: @DettoFattoRai2, Instagram @DettoFattoRai) e utilizzando l'hashtag #DettoFattoRai. In social Room ci sarà sempre Andrea Dianetti pronto a raccogliere i DettoScatto e i pareri del pubblico. Per iniziare, Caterina Balivo darà il benvenuto all' interior designer Silvia De Giorgi che aiuterà una giovane ospite ad arredare il suo salotto "a prova di bambino". Elisa d'Ospina troverà il look adatto alla sua ospite per superare l'imbarazzo nel mostrare i suoi punti critici. Spazio poi al sarto del taglio Toni Pellegrino, che proporrà tre look diversi alla sua ospite in base alla morfologia del viso. La make up artist Barbara Del Sarto avrà l'occasione di truccare l'attrice Martina Pinto, utilizzando un make up "super glam". Lo chef stellato Ilario Vinciguerra tornerà a reinterpretare i grandi classici della cucina italiana ai fornelli di Detto Fatto, questa volta cucinando il vitello tonnato. La stilista trasformista Marthia Saracino tornerà con uno dei suoi tutorial "vorrei ma non posso", realizzando delle collane ispirate a quelle intramontabili di un iconico brand. In chiusura la dolcezza dell'artigiano del cioccolato Mirco della Vecchia, che presenterà una gustosa ricetta a base di cioccolato.