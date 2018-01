Detto Fatto, anticipazioni puntate dall'8 al 12 gennaio

L'anno nuovo per Detto Fatto si apre con una grande novità: l'appuntamento con la puntata in diretta, infatti, raddoppia. Oltre al giovedì, il factual show sarà live anche il lunedì, per un contatto ancora più diretto tra Caterina Balivo, i suoi tutor e il pubblico. Come sempre, il programma è in onda a partire dalle ore 14.00 tutti i pomeriggi su Rai2.

Lunedì 8 gennaio

Il primo appuntamento live del 2018 sarà lunedì 8 gennaio. Utilizzando l'hashtag #DettoFattoRai e i canali ufficiali del programma (Facebook: @DettoFattoRai2, Twitter: @DettoFattoRai2, Instagram @DettoFattoRai) i telespettatori potranno interagire direttamente con Caterina Balivo e i suoi tutor. Nella social room, come di consueto, Andrea Dianetti raccoglierà le domande da casa e i preziosi DettoScatto. Primo tutor della puntata, l'artista della frutta e verdura intagliata Beppo Tonon che con pochi gesti insegnerà come trasformare la verdura che mangiamo quotidianamente in un piccolo capolavoro. L'anno è appena iniziato e l'astrologo di fiducia di Detto Fatto Simon & The Stars, è pronto a svelare i segreti che hanno in serbo le stelle per i tutti i segni dello zodiaco. La stilista delle spose Alessandra Rinaudo continuerà il suo viaggio alla scoperta delle peculiarità del matrimonio all'italiana, questa volta concentrandosi su una sposa "centaura" e sul suo matrimonio a due ruote. Torneranno gli architetti paesaggistici Manuel e Lorenzo che mostreranno con un loro tutorial come decorare la casa con piante e arredi giusti. Maikol Fazio illustrerà come eliminare i chili di troppo messi su durante queste vacanze natalizie; ospite d'eccezione del suo tutorial di fitness, lo chef Beniamino Baleotti. Caterina Balivo darà poi il benvenuto alla showgirl Melita Toniolo, che a Detto Fatto racconterà per la prima volta della sua recentissima gravidanza mentre la make up artist Barbara del Sarto eseguirà su di lei un bellissimo trucco, facile da replicare per una neomamma che ha poco tempo libero. A chiudere la puntata, l'enfant prodige della cucina italiana Paolo Griffa che ai fornelli di Detto Fatto proporrà un antipasto vegetariano leggero e raffinato.