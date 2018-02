Detto Fatto, anticipazioni puntate dal 26 febbraio al 2 marzo

"Detto Fatto", il programma che accende tutti i pomeriggi di Rai2 dalle ore 14.00, è pronto per una nuova settimana in compagnia di Caterina Balivo, ospiti speciali e tantissimi tutorial. Vediamo nel dettaglio cosa ci riservano le prossime puntate. L'appuntamento con il factual show è, come sempre, dal lunedì al venerdì ogni pomeriggio alle 14 su Rai 2.

Detto Fatto, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Lunedì 26 febbraio

Lunedì 26 febbraio la puntata si aprirà con il giovane pizzaiolo Vincenzo Capuano che proporrà un dolce preparato con impasto al cacao e guarnito con una golosa crema alle nocciole bianche. A seguire, l’esperta di moda bimbi Simona Mazzei aiuterà una mamma a scegliere i pigiami più eleganti per i suoi piccoli. La make up artist Barbara Del Sarto proporrà un trucco chic da sfilata: ex indossatrice, Barbara tornerà a sfilare, a 18 anni dalla sua ultima passerella, in esclusiva per Detto Fatto. Torneranno la psicoterapeuta Sara Roveraro e l'ostetrica Daniela Pergola per mostrare come fare il bagnetto in sicurezza a un neonato. Silvia Nobili aiuterà poi una sua ospite a creare un coprispalla versatile da portare con sé durante un viaggio di lavoro a Budapest. La puntata si concluderà con la chef stellata Caterina Lanteri Cravet che proporrà un ricetta a base di triglie in due diverse preparazioni.